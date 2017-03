Ditranp realiza reunião com Moto Taxis e taxistas de Novo Progresso

O Departamento de Trânsito de Novo Progresso (DITRANP), promoveu uma reunião entre os taxistas e moto taxistas do município, para manter a paz entre as categorias, depois de várias reclamações dos taxistas, o chefe do Ditranp Sr. João Garimpeiro, convocou as partes para esclarecer alguns assuntos, sendo que o principal foi ponto, foi o de moto taxi em local irregular e excesso de passageiros na motocicleta proibido pela legislação brasileira.

A partir de hoje vamos cumprir a lei, quem desobedecer, vai sofrer as penalidade legais, disse João.

A lei não permite parada de moto taxi a menos de 200 metros do ponto de táxi, onde os moto taxistas não estão respeitando, causando atrito entre as categorias, os taxistas também criticaram a permanência dos moto taxis na rodoviária.

Finalizando a reunião o chefe do Trânsito disse: “Ninguém pode proibir o direito de ir e vir, mais se nossa equipe pegar algum moto taxi fazendo parada em local proibido vai ser executado a lei municipal, vocês moto taxistas tem que proceder de maneira correta, se pretendem criar novos pontos, a maneira correta é através de projeto de Lei do executivo ou do legislativo, que precisa ser aprovado pelo legislativo e sancionado pelo executivo.

