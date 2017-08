Dívida pública do Brasil chega a 73% do PIB

Endividamento do país é alto e os novos déficits no horizonte apontam que a relação deve piorar

A dívida pública bruta já alcançou 73% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo indica as contas do governo. No entanto, o cálculo do FMI diz que a relação chega a 80%. A colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo, destaca que, mesmo havendo essa divergência na forma de calcular, o endividamento do país é alto e os novos déficits no horizonte apontam que a relação deve piorar.

Nesse cenário, o governo precisa equilibrar as contas públicas para estabilizar a dívida.

A publicação refere que essa diferença no cálculo é porque o FMI considera todos os títulos emitidos pelo país. Enquanto o governo não inclui no cálculo os papéis do Tesouro usados para financiar o Banco Central, que usa os recursos para regular a quantidade de moeda em circulação na economia.

Em 2012, a dívida bruta era referente a 52% do PIB e atualmente atinge 73% — ou 80%, pelo método do FMI. A consultoria Tendências avalia que o índice pode chegar a 90% do PIB em 2023.

A colunista destaca que o Brasil gasta cerca de 7% do PIB com o serviços da dívida e a queda da Selic ajuda a reduzir os gatos. No entanto, isoladamente, a queda dos juros não resolve o problema da dívida pública.

É importante destacar que a dívida precisa ficar em níveis confiáveis porque o desequilíbrio dela atinge a cada um dos aplicadores brasileiros, como refere Miriam Leitão.

