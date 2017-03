Divisão de Homicídios de Belém investiga morte de líder do MST

Delegacia-Geral da PC determinou que a DH da capital assumisse o caso.

Waldomiro Costa Pereira foi executando dentro de UTI na segunda, 20.

A Delegacia-Geral da Polícia Civil determinou que a Divisão de Homicídios de Belém coordene as investigações sobre o assassinato do servidor público Waldimiro Costa Pereira, que foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (20), na UTI do Hospital Geral, em Parauapebas, sudeste paraense.

Equipes da PC chegaram à Parauapebas nesta terça-feira (21) e ficarão sob a coordenação do delegado Dauriedson Bentes, da Divisão de Homicídios da capital, que já iniciaram a análise das imagens das câmeras de segurança do Hospital Geral de Parauapebas.

Nesta terça-feira, foi velado o corpo de Waldomiro Costa Pereira, um dos principais líderes do Movimento dos Sem Terra (MST) na região sudeste do Pará. Ele foi morto a tiros dentro do Hospital Geral de Parauapebas, onde estava internado após sobreviver a uma tentativa de assassinato.

Um cortejo seguiu pelas principais ruas de Curianópolis. Familiares, amigos e militantes do MST prestaram homenagens a Waldomiro. O corpo foi enterrado no Cemitério Municipal de Curionópolis.

