Divisão de homicídios realiza diligências para investigar mortes e prender criminosos em Santarém

Delegado Gilvan Almeida, titular da Divisão de Homicídios — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Polícia investiga morte de jovem que foi espancado no dia 1º de janeiro e de um vigilante que foi morto no bairro Diamantino.

O ano de 2020 começou de forma trágica para algumas famílias em Santarém, no oeste do Pará, por conta de crimes bárbaros que ceifaram a vida de pessoas nos primeiros dias do ano. E para amenizar a dor e revolta de quem perdeu um ente querido, a Divisão de Homicídios está trabalhando para esclarecer os casos e prender os envolvidos em crimes brutais.



Jovem foi encontrado pela manhã no bairro Santarenzinho — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um desses casos é o do jovem André Mota Corrêa, de 24 anos, que foi encontrado morto no dia 1º de janeiro no bairro Santarenzinho. A vítima foi morta a pauladas.

De acordo com o delegado titular da Divisão de Homicídios, Gilvan Almeida, a polícia já identificou e a justiça já decretou a prisão dos envolvidos no crime, que estão foragidos. Pelo menos três pessoas têm envolvimento no crime, incluindo um adolescente.

“Eles se encontram foragidos e estamos em busca deles. O poder judiciário decretou a prisão preventiva deles e esperamos em breve capturá-los já que eles não demonstraram interesse em se apresentar espontaneamente para responder pelos seus atos”, disse o delegado.

Outro caso, mais recente, foi de um vigilante que foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na quinta-feira (16) no bairro Diamantino e a polícia segue investigando o caso em sigilo.

Walrick Pereira dos Santos, de 29 anos, trabalhava como vigilante patrimonial em uma empresa de vigilância da família.

“Estamos na busca das identificações dos autores, também é um crime complexo que foi praticado. Uma execução sem sombra de dúvidas. Então estamos apurando melhor as circunstâncias desse crime, bem como os autores. Continuamos as investigações que estão em sigilo”, completou Gilvan.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

