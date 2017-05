Divisão do Instituto em duas autarquias não trará mudanças para os servidores

Concurso público do órgão também não será afetado com mudanças aprovadas pela Câmara Municipal

Com a aprovação na Câmara Municipal do projeto de lei que determina a separação legal do instituto em duas autarquias: IASB (Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém) e IPMB (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém), a próxima etapa é a sanção do Prefeito Zenaldo Coutinho e, posteriormente, a publicação no Diário Oficial do Município. A partir daí, a gestão municipal terá 180 dias para a implantação do IASB e IPMB. “Nesses 180 dias é que serão criados os conselhos dos dois institutos, o regime interno, então será o tempo realmente de implantação”, informou Paula Barreiros, presidente do Instituto.

A presidente ressalta que as alíquotas de contribuição dos servidores municipais permanecerão inalteradas – 6% de contribuição para assistência e 11% para previdência. O Ipamb era um dos poucos institutos do Brasil que ainda permanecia com uma estrutura unificada, e conta hoje com 43 mil pessoas atendidas pela área de Assistência, entre titulares e dependentes, e uma média 21 mil pela área da Previdência.

Concurso Público

Quem pretender participar do concurso público para provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (Ipamb) pode ficar tranquilo, pois a mudança não altera o andamento do concurso, que tem previsão de ser realizado dia 25 de junho.

“O concurso foi publicado e será realizado pelo Ipamb, porém ele já foi publicado com a previsão de cargos para a área assistencial e para a previdenciária. Quem se inscreveu já optou por uma das duas áreas”, esclareceu a presidente do Ipamb, Paula Barreiros e Silva.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...