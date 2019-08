Divulgação falsa de emprego deixa várias pessoas aglomeradas na porta de empresa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do Correio de Carajás

O diretor de Recursos Humanos da empresa esclareceu às inúmeras pessoas que foram em busca de uma das vagas ofertadas, que a empresa foi vítima de fake news. A empresa, no entanto, decidiu receber o currículo das pessoas que estavam na fila, para futura contratação, já que existe uma negociação com a mineradora vale para oferta de vagas.

