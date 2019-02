Divulgada foto do principal suspeito de ter espancado jovem no bairro Livramento; polícia já solicitou prisão

Arisson Santos é procurado pela polícia como suspeito de ter espancado o jovem Davi Amaral — Foto: Reprodução/Facebook

Arisson Sá Pedroso é de Manaus, mas está morando em Santarém. Polícia faz buscas pelo suspeito.

A Polícia Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (18), a foto do principal suspeito de ter espancado o jovem Davi Silva Amaral, 18 anos, cuja morte encefálica foi confirmada pelo Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, na noite de domingo (17), em Santarém, oeste do Pará. Arisson Sá Pedroso, 24 anos, está sendo procurado pela polícia que pede ajuda à população para encontrar o seu paradeiro.

De acordo com o delegado Dmitri Teles, titular da Delegacia de Homicídios, a polícia já representou pela prisão temporária de Arisson – que nas redes sociais, Arisson usa o sobrenome Santos e complemento “de Manaus” -, porque todos os elementos colhidos nas investigações até o momento, apontam para ele como suspeito.



Arisson Santos procurou o irmão para cortar o cabelo, segundo informações levantadas pela polícia — Foto: Reprodução/Facebook

Na tarde desta segunda-feira, a polícia esteve na casa da namorada de Arisson, e também localizou familiares dele no bairro Livramento. Um irmão confirmou que era Arisson nas filmagens do circuito de câmeras do bar, e informou havia sido procurado por ele para cortar o seu cabelo.

