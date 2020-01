Divulgada foto dos ‘Maníacos de Marituba’

DOL mostrou em primeira mão e com exclusividade foto dos ‘Maníacos de Marituba’ (Foto:| Reprodução)

Os crimes em série cometidos na cidade de Marituba, região metropolitana de belém, mobilizaram a população paraense, que se comoveu com a crueldade com que os assassinos agiam.

Até o momento, foram detidos dois elementos – sendo um menor de idade (17 anos) – acusados de tentativa ou estupro de pelo menos quatro mulheres, uma delas Samara Mescouto, mãe de três filhos e que foi encontrada morta nos fundos da casa do adolescente no domingo (12). Ele confessou o crime e revelou que agia junto com Jederson Menezes Alves, 20, preso logo depois.

A reportagem teve acesso com exclusividade ao momento em que os dois acusados finalizaram os depoimentos e foram algemados na Seccional de Marituba. De camisa e bermuda preta, o menor de idade aparece com o rosto ocultado para atender as legislações em vigor.

O Crime

A dupla – a Polícia Civil está investigando se há mais criminosos envolvidos – agia através de perfis falsos em redes sociais, geralmente do gênero feminino. Eles solicitavam às vítimas serviços de cosmética e marcavam um ponto de encontro em Marituba.

Após aceitarem o serviço, as vítimas eram aguardadas por um dos criminosos, que se passava por filho ou sobrinho de quem solicitou o serviço. Ele levava de bicicleta ou moto a vítima até uma área de matagal próximo à estrada da Pirelli, onde o comparsa estava à espera e eram cometidos os abusos.

Além de Samara, uma outra vítima foi encontrada e encontra-se internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Pelo menos outras duas mulheres reconheceram os criminosos após a divulgação dos casos.

