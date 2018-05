Divulgadas fotos de policiais suspeitos de integrar quadrilha de roubo a banco

(Foto: Divulgação)- Dois policiais militares suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a bancos foram presos na manhã desta segunda-feira (28), em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Na parte da tarde, a Polícia Civil divulgou as fotos deles.

Os policiais foram identificados como cabo John Reinson de Castro Silva, que atua na Corregedoria da PM e soldado Reutman Coelho Espíndola, do 29º Batalhão de Polícia Militar. Ambos foram apresentados na Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, juntamente com outras cinco pessoas.

O caso

A quadrilha foi descoberta após a polícia receber uma denúncia de que elementos encapuzados em dois veículos, haviam invadido os fundos do banco Bradesco para praticar o crime.

Durante perseguição, a polícia abordou os dois veículos no KM 15 da rodovia BR-316. Com os suspeitos foram encontrados equipamentos usados no arrombamento do banco e algumas armas de fogo.

A Polícia Militar confirmou ao DOL, a prisão dos militares e de mais cinco suspeitos.

Já a Polícia Civil informou que estão fazendo investigações e que mais envolvidos podem ser presos.

