Divulgado as fotos dos foragidos da cadeia de Alta Floresta (MT)

“A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), confirma que sete reeducados da Cadeia Pública de Alta Floresta (791 km ao Norte de Cuiabá) fugiram no final da manhã desta quinta-feira (16.01). Um deles já foi recapturado. A fuga ocorreu na quadra onde eles estavam em virtude de uma reforma nas celas da unidade. A Polícia Militar do município faz buscas pelos demais fugitivos”.

(Foto:Divulgação)- De acordo com uma fonte da PM, um dos reeducandos já foi recapturado. Diversas equipes policiais estão nas ruas reforçando a segurança e tentando prender o restante. Segundo a informação um foi recuperado e outros nove (9) continuam foragidos. Em sua maioria está usando shorts brancos e alguns sem camisa ou camisa laranja, que souber informar do paradeiro pode ligar para 190 militar ou 197 polícia civil. A secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) confirmou que a fuga ocorreu na quadra onde eles estavam em virtude de uma reforma nas celas da unidade. Ainda não foram divulgados nomes, fotos e quais crimes respondem os 09 reeducandos.

