Divulgado os locais das provas do Enem 2016

Com um dia de atraso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na tarde desta quarta-feira (19) a consulta às informações dos locais de aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016, em 5 e 6 de novembro.

O chamado cartão de confirmação, a exemplo do que ocorreu no ano passado, não será impresso. As informações estão disponíveis via aplicativo e site do Enem.

O Inep também avisará a todos os inscritos via SMS e e-mail sobre a disponibilização das informações. Além do aviso, novos lembretes serão encaminhados a cada três dias aos estudantes que ainda não tiverem verificado seus locais de prova. A apresentação do cartão de confirmação no dia da prova não é obrigatória.

No primeiro dia, o exame terá duração de quatro horas e meia e contemplará as disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia) e ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia).

Já o segundo dia, com duração de cinco horas e meia, será dedicado a linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), matemática e suas tecnologias e redação. Nas duas datas, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília) -o exame começa às 13h30.

