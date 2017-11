Divulgado resultado da Pesquisa dos Destaques de 2017

DIVULGADO RESULTADO DA PESQUISA DOS DESTAQUES DO ANO 2017

Segundo a Tenório Assessoria e Comunicação, a pesquisa dos Destaques do Ano, entra na sua 16ª Edição em 2017. Os escolhidos como sempre são através de livre opinião, em enquetes realizadas através de amostras de 1.500 formulários impressos e pesquisa on-line em link disponibilizado na internet.

A listagem simplificada dos primeiros colocados está disponível abaixo. O resultado completo consta em ata de apuração assinado por todos apuradores e testemunhas, com finalização do número de votos de cada empresa e profissional, pode ser consultado somente pessoalmente na sede da Tenório Assessoria na R. 04 de Abril,647, Jd. Planalto em Novo Progresso.

O evento de entrega do certificado dos DESTAQUES DO ANO 2017 será realizado no Centro de Eventos Scremim, ao profissionais liberais e prestadores dia 14 e empresas dia 15 de dezembro.

O resultado é divulgado antecipadamente, demonstrando que o resultado é imutável e somente os primeiros são diplomados caso aderirem ao evento e plano de mídia. Mais informações ligue ou mande mensagem no cel.zap: 98121-3088.

CATEGORIA NOME

Academia 1- Vip

Academia de Artes Marciais 1-Combate Sport Fight

Açougue 1-Bela Vista

Açougueiro 1-Domingos (Bela vista)

Advogado 1-Edson Cruz

Agência de Emprego 1- Consult

Agência de Marketing Digital 1-Divulga

Agência de Turismo 1-Tainá

Agência de Vôo 1-Metralha

Agricultor 1-João Piran

Agrônomo 1-Cleiton

Área de Lazer 1-Bambu

Arquiteto 1- Dantes

Artesão 1- Anieli

Artigos e Utilidades 1- Brink Lar

Artigos p/ Caça Pesca 1-Panelão

Artigo p/ Serraria 1-Rockemback

Assessórios p/ Autos 1- Classic

Assistência Técnica Agrícola 1-Guará

Assistente Social 1-Ana Paula

Atacado de Mercadorias 1-Asa Branca

Atleta 1- Irene

Ateliê de Costura 1- Jaci

Auto Elétrica 1-Kihara

Auto Escola 1-Bianca

Auto Peças 1-Pemaza

Auto Posto 1- Águia

Auto Socorro 1-Kihara

Balconista de Farmácia 1-Diego Wobetto(Droganova Vitoria)

Banco 1- Sicredi

Bar e Aperitivos 1- Butecaria

Barbearia 1- Augustu’s

Bazar 1-Oriente

Bicicletaria 1-Pedalando Gostoso

Blog 1-Adécio

Bordados Computorizados 1-Loja Gaúcha

Borracharia 1-Santos

Borracheiro 1-Santos

Boutique 1-Sk

Buffet p/ Eventos 1-Bruna Scremin

Cabeleireira 1- Josi

Cantor ou Grupo Musical 1-Bil e Alessandra

Central de Fretes 1- Gorete

Central de Radio Amador 1-Claudia

Cerâmica 1-Jamanxim

Chapeação / Funelaria 1-Missio

Chaveiro 1- Paraguai (Giliard

Cinegrafista 1-Raimundo

Churrascaria 1- Concordia

Cliníca Hospitalar 1-Sinha

Clinica Odontológica 1- Cedo

Clínica Veterinária 1-Toigo

Clube/Danceteria 1-Vip Clube

Colégio Particular 1- Hiper Ideal

Compra de Gado 1- WR

Compra de Ouro 1-D’Gold

Confeiteira de Doces 1-Regiane Leite

Confeiteira de Salgados 1- Paula

Construtor 1-Rubens (W.R)

Construtora 1-W.R

Contabilidade 1-Artecon

Conveniência 1-Plantão Gelado

Cooperativa 1-Sicred

Coordenador Escolar 1-Vaninha

Corretor de Imóveis 1-Adriano

Costureira 1- Jacy

Decoração de Eventos 1-Bruna Scremim

Decoração de Gesso 1-Ki-Gesso

Dentista 1-Claudia Suzana

Designer de Sobrancelhas 1-Carolline Christine

Designer Gráfico 1-Cleison(Company)

Despachante 1-Bianca

Diretor Escolar 1-Ilda Araujo

Distribuidora de Bebidas 1-Progresso

Distribuidora de Gás 1-Progresso

Distribuidora de Verduras 1-Raquel

Dj 1- Denon

Eletricista 1-Ricardo

Eletricista de Autos 1-Derli

Eletrônica 1-Cuiaba

Eletrotécnica 1-Palu

Emissora de Rádio 1-Cultura FM – 87.9

Emissora de TV 1-Band Progresso Canal 15

Empresa de Automação Comercial 1-Ecocentauro

Empresa de Ar Cond. Automotivo 1-Tecnoar

Empresa de Mineração 1-Chapleau

Empresa de Publicidade 1-Tenório

Empresa de Segurança 1-Inviolavel

Enfermeira(o) 1-Francisca

Engenheiro Civil 1-Airton

Engenheiro Florestal 1-Everton Breus

Esmalteira 1-Paris

Espaço do Açaí 1-Mega Açaí

Espetinho 1-Plantão Gelado

Esteticias 1-Aline Lorena

Estruturas Metálicas 1-Jade

Estúdio de Gravação 1- Top Music

Fábrica de Carrocer. de Madeira 1-Beto Carrocerias

Fábrica de Carrocerias Metálicas1-Sapucaia

Fabrica de Gelo 1-Tapajos

Fábricas de Placas de Autos 1- VP Placas

Faculdade 1-Cavanis

Faqueadora/Laminados 1-Bonardi

Farmacêutico 1-Cleimar

Farmácia de Manipulação 1-BioFormula

Farmácia/Drogaria 1- Droga Nova

Fisioterapeuta 1-Fabiana Heller

Floricultura 1-Present’Art

Fonoaudiólogo 1-Glenda

Fotógrafo 1- Claudia Buss

Frentista de Auto Posto 1-Andreia

Frigorífico 1-Redentor

Funcionário Publico 1-Fininho

Funerária 1-Santa Clara

Garcom 1-Thiago (Dom Fernando)

Garimpeiro 1-Manoel da PC

Georreferenciamento 1- Terra

Gerente Bancário 1-Geraldo (Bradesco)

Gerente Comercial 1-Adriano Ribas(Comercial Mariano)

Gráfica 1-Company

Hotel 1- Tapajos

Imobiliária 1-Líder

Industria de Prod. Limpeza 1-Brisa

Industria de Água Mineral 1-Dagostin

Instalação Som Automotivo 1-Audio Car

Instaladora Elétrica 1-Centroeste

Jardinagem e Limpeza Geral 1-Marcão

Joalheria 1-Paladio

Jogador de Futebol Local 1- Tuca

Jornal Escrito 1-Folha do Progresso

Jornalista 1-Emerson Ruteski

Laboratório Bioquímico 1-Denadai

Laboratório Fotográfico 1-Débora Siqueira

Laboratório Veterinário 1- Lageado

Lan House 1-Planeta Lan

Lanche Ambulante (Trailler) 1-Lipe Lanches

Lanchonete 1-Don Fernando

Lava Jato 1-Bambuzinho

Livraria 1-Ellen Vida

Locadora de Carros 1- Unika

Locadora de Motos 1- Locadora do Gordinho

Locação de Caçamba p/ Entulhos 1-Limpa Entulhos

Locutor de Rádio 1-Denis Macedo

Loja Agropecuária 1-Toigo

Loja de Acessórios p/ Celulares 1- Romacel

Loja de Bijuterias e Acessórios 1-MM Biju

Loja de Calçados 1- André

Loja de Confecções 1-Etty

Loja de Departamentos 1-Alto Shopping 715

Loja de Embalagens 1-W.A Embalagens

Loja de Ferragens e Ferramentas 1-JR FErragens

Loja de Informática 1-Slonik

Loja de Lingerie 1-Toque Sensual

Loja de Materiais p/ Construção 1- Prazmatec

Loja de Materiais Elétricos 1-Casa da Lâmpada

Loja de Materiais Esportivos 1-Palacio das Noivas

Loja de Móveis e Eletrodomestic 1-Gazin

Loja de Peças para Motos 1-Mundial Motos

Loja de Peças para Maq. Pesadas 1- Lyon

Loja de Presentes 1- Brink & Lar

Loja de Produtos de Decoração 1-Emporio Portzan

Loja de Prod.Confecções Infant. 1-Carinha de Anjo

Loja de Produtos Naturais 1-Pró-Saúde

Loja de Prod. Segurança Eletrôn.1- Inviolável

Loja de Tecidos 1- Kantinho Têxtil

Lotérica 1-Vem que tem

Malharia/Uniformes 1-Matupá

Manicure 1- Janaina

Maquiadora 1-Carolline Christine

Marcenaria 1-Mato Grosso

Marmoraria 1-Capixaba

Massagista/Estética 1- Vera

Massoterapeuta 1-Luiz Marcelo

Material Para Garimpo 1-Comercial Estrela

Mecânico de Caminhões 1-Marcelo

Mecânico de Carros 1-Odair

Mecânico de Maquinas Pesadas 1-Wilson/Tiozinho

Mecânico de Motos 1- Cristiano(Mundial)

Medicina do Trabalho 1-Renascer

Médico 1-Fidencio

Mercado 1-Castanha

Mercearia 1- Marafon

Milk Shak 1- Maura

Motel 1-Emoções

Moto Taxi 1- Moisés

Moveis Planejados 1-Lombardi

Moveis Usados 1- Neponuceno

Nutricionista 1-Marinalva Nobrega

Oficina de bomba d’agua 1-Soares

Oficina de Bomba e Bico Injetor 1-Paradiesel

Oficina de bombas Hidraulicas 1-HD

Oficina de Caminhões 1- JM

Oficina de Carros 1-Injecar

Oficina de Engrenagens 1-Faqueti

Oficina de Maquinas Pesadas 1-Remapel

Oficina de Motor Estacionário 1-Carlos (Irmão)

Oficina de Motos 1-Mundial

Oficina de Motosserras 1-Keko

Oficina de Radiadores 1-Baixinho

Oficina de Soldas 1-Soldas Brasil

Oficina de Soldas Maq. Pesadas 1-Remapel

Oficia de Troca de Óleo 1-Auto Lubri

Óptica 1-Renascer

Optometrista 1-Lidia

Ourives 1-Adalto

Padeiro 1-Adiel (Baixinho)

Panificadora 1- Rosa de Saron

Papelaria 1-Girassol

Pecuarista 1-Missassi

Pedreiro 1- Vanderlei

Peixaria 1-Mundial

Perfumaria 1-O Boticário

Personal Bronze 1-Naiane Costa

Personal Trainer 1-Tony(Vip)

Personalidade do Ano 1-Macarrão

Pet Shop 1-Mundo Animal

Piloto de Avião 1-Derci

Pintor 1-Natal

Pizzaria 1-Dom Fernando

Posto de Molas 1-São Cosme

Professor 1-Cesario

Promoter de Eventos 1- RJ

Provedor de Internet 1-Nova Net

Psicólogo 1-Nayara Bazanela

1-Estelita Macedo Couto

Recapadora de Pneus 1-PP Recapagens Drebor

Recuperadora de Máq. Ind.Pesada 1-Remapel

Refrigeração 1-Rigon

Relojoaria 1-Oriente

Represent. de TV por Assinatura 1-Edson (Sky)

Restaurante 1-Concordia

Retifica de Motores 1-União

Revenda de Baterias 1-Baterauto

Revenda de Celulares 1-X Com

Revenda de Comést. e Prod.Beleza1-Casa da Beleza

Revenda de Ferros 1-Ferros Floresta

Revenda de Filtros e Lubrific. 1-Comercial Mariano

Revenda de Frios 1-ComFrio

Revenda de Maquinas Agrícolas 1-Jumasa

Revenda de Motos 1-Tapajos

Revenda de Motosseras 1-Paramaquinas

Revenda De Oxigênio 1- Pantanal

Revenda de Parabólicas 1-Casa das Antenas

Revenda de Pneus 1-Radial Pneus

Revenda de Sementes e Pastagens 1-Separ Sementes

Revenda de Tintas 1-Casa das Tintas

Revenda de Veículos 1-Unika

Salão de Beleza 1-Yonara Rocha

Sapataria 1-Gean

Secretaria 1-Aline Romanholli

Selaria 1-Palangani

Serigrafia 1-Iung

Serralheria 1-Gonçalves

Serraria 1- Bonardi

Sex Shop 1-Toque Sensual

Sindicato 1-SINPRUNP

Site de Eventos 1-Top 10

Site de Noticias 1-Folha do Progresso

Som Volante 1-Rj

Sorveteria 1-Nova Mania

Soldador de Maquinas Pesadas 1-Luciano Bezerra

Suspensão e Alinhamento de Auto 1-Rockemback

Tapeçaria 1-Matupá

Taxista 1-Bigode

Técnico em Celular 1-Augusto (Teccel)

Técnico em Enfermagem 1-Eliene de Jesus (Clinica Sinhá)

Técnico em Informática 1-Kleverson Ruario

Técnico em Meio Ambiente 1-Fhiorelha Bringmann

Técnico em Tintas 1-Maykom Shmildel

Telemensagens 1-Present’art

Terraplenagem 1-Fênix

Time de Futebol Local 1-Mafia

Topógrafo 1-Edson Mariano

Tornearia 1-Faqueti

Torneiro Mecânico 1-Laércio (HD)

Transportadora de Cargas 1-Coman

Transporte de Passageiros 1-Ouro e Prata

Turismologo 1-Bruna Scrimim

Vendedor de Loja de Auto Peças 1-Marcos (Centroeste)

Vendedora de Produtos Cosméticos1-Cristiane dos Anjos

Vendedor de Consórcios de Carros1-Bil

Vendedor de Consorcio de Motos 1-Erasmo

Vendedor de Loja Mat.Construção 1-Thiago (Prazmatec)

Vendedor de Loja Agropecuária 1-Alemão Claudemir Buss (Toigo)

Vendedor de Loja de Confecções 1-Maria(Etty)

Vendedor de Loja de Cosméticos 1-Valdiane (Bela Cosm)

Vendedor de Loja de Móveis 1-João Paulo (Gazin)

Vendedor Rep. Comercial 1-Declecio

1-Rebert

Vereador 1-Gilberto

2- Nego do Bento

3- Marconi

Veterinário 1-Everton Gobbi

Vidraçaria 1-3F

Viveiro de Mudas 1-Flora Brasil

Vulcanizadora 1-Vipal

Web Designer 1-Everton (EVS)

Fonte: Tenório Assessoria e Publicidades-16/11/2017

Ata completa com numero votos e resultados disponível na sede da empresa: R. 04 de Abril, 647,Jd.Planalto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...