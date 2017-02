Divulgado resultado de aptos em concurso para delegado

As próximas etapas do concurso são: exame médico, exame psicológico, investigação criminal e social (todas de caráter eliminatório) e curso de formação.

A seleção visa o abastecimento efetivo de 150 vagas para a classe inicial (Classe A) do cargo de delegado. As vagas serão disponibilizadas conforme a ordem de classificação e a necessidade.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Civil divulgaram o resultado preliminar da prova de capacitação física do Concurso Público para cargos de delegado. A lista dos candidatos aptos foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22).

