Divulgado resultado preliminar dos aprovados nas Escolas Técnicas de Santarém, Monte Alegre e Oriximiná

Escola Tecnológica em Santarém — Foto: Samuel Alvarenga/Secom/Divulgação

Resultado final sai nesta quarta-feira (30) e no dia seguinte será divulgada a primeira convocação dos aprovados.

O resultado preliminar do processo seletivo 2019 nas Escolas Técnicas de Santarém, Monte Alegre e Oriximiná, no oeste do Pará, foi divulgado pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc) nesta terça-feira (29).

As inscrições encerraram em 25 de janeiro e foram ofertadas 4.060 vagas em 15 municípios paraenses com 149 cursos.

Confira as listas com resultado preliminar

Modalidades

Integrada: é exclusivo para o candidato que já concluiu o ensino fundamental e tem idade abaixo de 17 anos e 11 meses completos, até a data da matrícula, com duração de quatro anos.

Subsequente: destinado aos candidatos que já concluíram o ensino médio e buscam a formação técnica, e o curso tem duração máxima de dois anos.

Resultado final

O resultado final será divulgado no dia 30 de janeiro e, logo em seguida, dia 31, inicia a primeira convocação para a matrícula, que segue até o 8 de fevereiro, na escola pretendida pelo candidato. O começo das aulas está marcado para 11 de março de 2019.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...