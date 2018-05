DJ Alok e Romana Novais esperam o primeiro filho do casal

Alok tem mais um motivo para comemorar: a chegada do primeiro filho. Romana Novais, namorada do DJ, está grávida com o bebê do casal. A informação foi confirmada ao Uol por um amigo próximo dos dois.

Romana está no primeiro mês de gestação. A assessoria de Alok avisou que ele não pretende comentar sobre o assunto, mas os pombinhos não têm poupado declarações de amor nas redes sociais.

Semana passada, a recém-formada em medicina publicou uma foto romântica com o namorado, que arrancou vários suspiros dos fãs. O DJ postou uma imagem semelhante em seu Instagram na segunda-feira (7) com a legenda afirmando o quanto ele está apaixonado por Romana. O casal está junto desde 2014.

Fonte: Metropoles/ Foto: Divulgação

