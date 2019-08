DJ mata amigo a facadas durante briga por causa de carro em Marabá

Ambos bebiam juntos, até se desentenderem e um matar o outro com quatro golpes de faca (Reprodução Redes Sociais)

O DJ Bruno Cantuária da Costa está sendo procurado como principal suspeito pelo homicídio de Antônio Barbosa Campos Filho, de 51 anos, encontrado sem vida na noite deste domingo (11) na casa do músico, em Marabá, sudeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, a Divisão de Homicídios de Marabá foi acionada via telefone para checar o assassinato na rua Dorgival Pinheiro, bairro Liberdade. Chegando no endereço, por volta de 22h30, encontraram o cadáver na casa.

De acordo com o que foi registrado pela DH no boletim de ocorrência, Bruno e Antônio seriam amigos e estavam no local bebendo juntos, mas em certo momento, os dois se desentenderam e um acabou matando o outro. A briga teria começado porque Bruno pegou o carro de Antônio para dar uma volta. Como ambos estavam bêbados, a altercação começou e Antônio deu um soco no rosto de Bruno.

Após a agressão, o DJ foi à cozinha e uma arma branca, desferindo quatro golpes contra a vítima; uma delas foi no peito, e foi esse ferimento que matou Antônio. Até o dia seguinte ao crime, Bruno ainda está na condição de foragido e segue sendo procurado pela Polícia.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...