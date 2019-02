DNIT confirma recuperação de trechos da BR-163 no Mato Grosso após forte chuvas e reclamação de motoristas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Mato Grosso confirmou, ao Só Notícias, que equipes intensificam a recuperação de trechos que tem buracos causados pelas fortes chuvas e movimento intenso, desde a última segunda-feira, na BR-163 do km 855 (em Sinop) ao km 1.115, na divisa do Pará. De acordo com a assessoria, uma parte da rodovia federal já é coberta por um contrato que abrange obras de restauração e reforço do pavimento, além da conservação rodoviária rotineira. “O trabalho vem ocorrendo há um ano e meio, e, na prática, significa que a BR-163 será totalmente restaurada de Sinop até a divisa do Pará”, observa o superintendente regional do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado.

Os pontos críticos já estão sendo ‘atacados’ pelo DNIT. Já a restauração rodoviária será retomada tão logo acabe o período chuvoso. Totalmente pavimentada, a BR-163 é a principal rodovia federal do Estado e recebe grande tráfego de veículos de carga. Além de interligar a capital, Cuiabá, ao Norte, também é via de acesso aos portos do chamado Arco Norte.

Conforme Só Notícias já informou, ontem, alguns motoristas reclamaram da falta de manutenção em ao menos 130 quilômetros do trevo que dá acesso a MT-220 (Sinop-Juara) até Terra Nova do Norte (156 quilômetros de Sinop), ontem. De acordo com um morador e produtor rural na região, os buracos tem causado prejuízos aos motoristas. Um dos pontos mais críticos com buracos é em Itaúba nas proximidades do posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até Nova Santa Helena.

“É muito buraco. Você desvia de um e cai no outro. São buracos enormes. Em alguns pontos passaram uma camada asfáltica e, agora, está se soltado com a chuva, tráfego de caminhões pesados e está formando as crateras. Motorista tem que ficar fazendo zigue-zague para desviar. Com isso, pode causar facilmente um acidente”, disse.

Outro motorista e empresário de Nova Santa Helena disse, ao Só Notícias, que os buracos na rodovia estão causando diversos prejuízos. “Quem precisa passar por essa rodovia para chegar até Sinop, por exemplo, está correndo diversos riscos de se envolver em acidentes e danos aos veículos com pneus estourados. A quantidade de buracos tem aumentado e está grave a situação”.

