DNIT e Exército fazem pesquisa na BR-163 em Peixoto de Azevedo(MT)

(foto: assessoria) – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Exército estão realizando na BR-163, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), abordagens a motoristas em decorrência da Pesquisa Nacional de Tráfego. O trabalho teve início no último sábado e será realizado até a próxima sexta-feira (7) na saída para o município de Terra Nova do Norte.

Os soldados entrevistaram os motoristas sobre origem e destino de suas viagens e coletando também outros dados para integrar o acervo de pesquisa, que fará um levantamento da quantidade de tráfego na referida rodovia.

O diagnóstico de tráfego é importante para a identificação dos principais corredores de transporte com gargalos logísticos e da consequente necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias, além de ser ferramenta fundamental para as atividades de projeto, construção, manutenção e operação rodoviária.

As coletas das informações dos fluxos de veículos acontecerão simultaneamente em 123 postos distribuídos nas rodovias federais brasileiras e a expectativa é que 500 mil condutores sejam entrevistados. Ao todo, 5.000 militares do Exército estarão nos postos das rodovias federais de 24 Estados (Amazonas, Roraima e Amapá não participam) para aplicarem o questionário aos motoristas de veículos de passeio e de carga. Entre as principais rodovias onde serão realizadas as entrevistas, estão a BR-116, BR-101, BR-153, BR-163 e BR-364. A pesquisa será feita por amostragem, de forma aleatória, por tipo de veículo. A participação é voluntária.

As contagens volumétricas e classificatórias de tráfego visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de tempo.

Fonte: Redação Só Notícias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

