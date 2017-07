Dnit transfere para Altamira a responsabilidade pela fiscalização de trecho na Transamazônica

A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada pelo Dnit que o trecho da rodovia não esta mais sobre responsabilidade do Governo Federal.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) transferiu para o município de Altamira, norte do Pará, a responsabilidade de fiscalizar os 14 quilômetros da BR 230, conhecida como Transamazônica. Desde o inicio do mês de julho a Polícia Rodoviária Federal foi comunicada pelo Dnit que o trecho da rodovia não esta mais sobre responsabilidade do Governo Federal. A partir de agora caberá ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Altamira (Demutran) fiscalizar o tráfico de veículos no local.

“Não fiscalizamos mais trânsito, não fazemos mais criminalidade nesse trecho, não tiramos mais multas, não fazemos mais autuações e também não atendemos mais acidentes”, disse Jailson Silva inspetor chefe da PRF.

A PRF que fazia barreiras e rondas no perímetro urbano não tem mais essa competência, o que impede inclusive a autuação de condutores. Com a falta de fiscalização os acidentes acabam se tornando mais frequentes já que o perímetro que está sem fiscalização vai desde o trevo com a PA 415 em direção a Vitória do Xingu, até o outro lado da cidade com acesso ao município de Brasil Novo.

A mudança do domínio da rodovia preocupa os moradores das margens da Transamazônica, onde existem centenas de casas. “Fica mais difícil o lugar ficar sem fiscalização, os acidentes acabam acontecendo com mais frequência”, reclama Valdir Oliveira, morador local.

