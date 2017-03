Do banco, PH Ganso vê ex-Vasco brilhar e Sevilla tropeçar.

Foto: Divulgação – Contra o Leganés, meia brasileiro viu o compatriota Gabriel brilhar no empate em 1 a 1

Sem estar pressionado por resultados dos concorrentes ao títulos, o Sevilla tropeçou em casa. Neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, os mandantes ficaram no 1 a 1 com o Leganés, que chegou ao gol com Gabriel Pires, revelado pelo Vasco. Jovetic fez para o time andaluz.

O resultado leva o Sevilla, terceiro colocado, aos 57 pontos, ou seja, dois a menos que o Real Madrid e três atrás do Barcelona – ambos jogam no domingo. O Leganés, por sua vez, chega aos 25 pontos e ao 16º lugar.

Como veio com a proposta de focar na parte defensiva, a equipe visitante ainda viu tudo clarear com o gol do meia brasileiro, logo nos primeiros instantes – ele, aliás, foi o grande nome de seu time.

Em desvantagem e empurrados pela torcida, os comandados por Jorge Sampaoli, que deixou Paulo Henrique Ganso no banco durante todo o jogo, chegaram ao empate antes do intervalo, com Jovetic, depois de boa tabela.

Na segunda etapa, se enganou quem apostou na virada do Sevilla, amplo favorito antes da bola rolar. Os dois times iniciaram uma trocação franca, com chances lá e cá – no fim, em tempo, 12 finalizações para cada lado e igualdade no marcador.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...