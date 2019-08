Do MDB e aliado de Helder, prefeito de Itaituba é um dos financiadores de ponte clandestina; MPF vai investigar

(Foto:Reprodução)-De acordo com reportagem do G1 PA (Veja aqui), o MPF abriu investigação para apurar a construção de uma ponte clandestina de 399 metros no rio Jamanxim, dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, em Itaituba, Sudoeste do Pará.

Conforme informamos ontem (Veja aqui), a denúncia foi feita pelo programa Fantástico da Rede Globo que sobrevoava a região para flagrar queimadas e desmatamentos. Esta área de proteção ambiental é a mais desmatada de toda a região amazônica, de acordo com dados do INPE.

Na matéria exibida no último domingo em rede nacional, ao ser questionado sobre a ponte clandestina, a nota do governo do Pará informou que não autorizou a construção de nenhuma ponte na região e que iria manda técnicos vistoriar o local.

A construção dessa ponte já havia sido denunciada pelo Blog do Jeso, que informou ainda que a estrutura é financiada por empresários do setor madeireiro da região, entre eles o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB) (Veja aqui), mesmo partido e aliado do governador do Pará. Neste ano Helder Barbalho concedeu ao prefeito de Valmir Climaco a “Medalha do Mérito Tiradentes”, honraria dado pelo governo a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública no Estado do Pará (Veja aqui).

A ponte sobre o rio Jamanxim seria usada para escoar madeira ilegalmente extraída de dentro da Reserva Florestal. MPF pediu informações do IBAMA e da Marinha. Como era uma obra irregular, sem autorização de nenhum órgão estadual ou federal, o MPF solicitou a prefeitura de Itaituba o embargo da obra.

