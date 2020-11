Do tradicional ao renovado: o vídeo bingo surge

O bingo é um dos jogos mais tradicionalmente jogados em quase qualquer lugar do mundo. E em todos aqueles que não, ainda sabem do que se trata. Foi passado de pais para filhos, jogado em escolas para rifas familiares e também em reuniões de amigos,

Agora, com a chegada da internet e de toda a tecnologia que conhecemos hoje, o bingo também foi uma das coisas que mudou. Assim, há alguns anos surgiu o video bingo. Este é a melhor adaptação das salas de bingo físico para a tela do computador e dispositivos móveis, com música e efeitos visuais espetaculares e fundamentais ao jogar, semelhante a um videogame.

Este ainda é um jogo de azar em que se joga com bolas com números e um cartão com vários desses números que se distribuem em várias filas. O único objetivo deste jogo é preencher todos os jogos no cartão à medida que os números nas bolas se tornam visíveis. Assim que todos os números forem riscados, o bingo estará pronto e se você for o primeiro a riscar todos os números do cartão, você ganha. Tudo começará como no bingo online tradicional, você terá que escolher suas cartelas. Normalmente, o vídeo bingo permite que você passe de um cartão para apostar mais de 10 vezes nela, e até um máximo que pode variar entre 4 e 12 cartões diferentes.

Normalmente, os videogames geralmente têm 60 bolas, portanto, as combinações de 3 linhas com 5 colunas têm 15 números de 1 a 60.

Muitas das linhas vencedoras serão bônus e, se aplicável, o jogo terá uma rodada de bônus que será totalmente diferente do vídeo bingo, tornando o jogo ainda mais parecido com uma slot machine online.

Vantagens do video bingo

Você pode escolher as cartelas de vídeo bingo que deseja antes de jogar. E você pode jogar com várias cartelas ao mesmo tempo

No Video Bingo, as bolas que saem riscam automáticamente os números da cartela.

Você pode obter bolas extras para aumentar suas chances de ganhar um grande prêmio. Quanto mais cartelas você apostar, melhores serão suas chances de ganhar. Lembre-se de que muitos só permitem que você aposte em quatro cartas simultaneamente e com diferentes números de apostas, embora esse número possa aumentar até 12.

As suas hipóteses de ganhar aumentam à medida que o jogo avança, pois nem sempre as mesmas bolas saem.

Você pode aumentar ou diminuir sua aposta sempre que quiser.

Aposte contando suas chances e você ganhará mais.

Através dos chats das salas online poderá aprender novos truques, segredos ou dicas de outros jogadores.

Além, se isso não bastasse, se suas combinações forem apenas uma bola para completar, é muito provável que o jogo lhe dê bolas extras por um pequeno preço que você terá que pagar. Em alguns jogos, ainda lhe dará a oportunidade de escolher a bola que pode completar sua melhor combinação de prêmios. Você também pode tentar jogar vídeo bingo grátis antes de começar a apostar.

