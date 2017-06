Doações de órgãos no PA ainda são poucas

Em 2016, foram realizados no Pará 195 transplantes de córnea e 57 transplantes de rim. Em contraponto, em maio deste ano, a fila de espera no Estado era de 1047 pessoas para a córnea e 542 para o rim. A desproporção se explica pela quantidade pequena de doação no Estado, que se dá por vários fatores, dentre eles a falta de cultura e informação da população. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o processo não é nocivo e pode salvar a vida de milhares de pessoas.

De acordo com a coordenadora da Central de Transplantes do Pará, Ana Beltrão, a doação começa nos hospitais, quando há o diagnóstico de morte nos pacientes. Em casos onde o coração parou, o único órgão que pode ser aproveitado é a córnea dos olhos. Mas nos casos de morte encefálica, quando a função do cérebro para totalmente (por exemplo, em óbitos por aneurisma cerebral ou traumatismo craniano), múltiplos órgãos podem ser usados em transplantes: rim, fígado, pulmão, pele, córnea e até coração.

MEDOS

Caso identificado a possibilidade do falecido se tornar um doador de órgãos e se ele não tiver histórico de doenças infectocontagiosas (como Aids ou hepatite), a equipe médica deve conversar com a família sobre essa chance. Apenas parentes mais próximos (pai, mãe, cônjuge, filhos, netos e avós) podem tomar essa decisão, e de forma unânime. “É um ato solidário que não apenas resgata vidas, como em um transplante de coração, mas também traz melhoria de qualidade de vida. Pessoas voltam a enxergar graças a uma doação de córnea”, explica Beltrão.

Um dos medos, de acordo com a coordenadora, é de que o corpo do ente querido seja desconfigurado, o que não é a realidade. “É como se fosse uma cirurgia normal, o corpo é 100% reconstituído e entregue totalmente íntegro à família”, ressalta.

PESSOAS VIVAS TAMBÉM PODEM DOAR MEDULA E RIM

Atualmente, no Pará, são realizados apenas transplantes de rins e de córnea. Qualquer outro órgão é levado para as centrais de transplantes de outros Estados. Pessoas vivas também podem se tornar doadores. Nesse caso, de medula óssea, rim e fígado. A primeira situação é a mais simples. Para se voluntariar como doador, basta ceder uma pequena quantidade de sangue na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A sua amostra ficará reservada e, somente se alguém na fila de espera do transplante tiver compatibilidade com seu sangue, você será contatado para realizar o procedimento, que retira a medula do doador, que será reconstituída normalmente em cerca de 15 dias. A chance do paciente encontrar um doador compatível é de 1 em cada 100 mil pessoas, em média, e por issoé tão importante o cadastro no Hemopa.

No caso do rim, o voluntário doa um dos seus dois órgãos para o paciente. Mas a compatibilidade também é rara (acontece mais entre familiares) e só poderá ser feita sob uma análise complexa que requer verificar o estado de saúde do doador e, inclusive, autorização judicial. Já para o fígado, a doação é de apenas um pedaço do órgão, que depois deve ser reconstituir integralmente e a compatibilidade é mais ampla, mas também é necessário análise e autorização judicial.

DOADORES

Pelo menos uma boa notícia: o número de doadores (vivos ou falecidos) no Estado vem aumentando gradativamente nos últimos anos – passou de 2,8 em 1 milhão de habitantes em 2015 para 3,5 para 1 milhão em 2016. Porém, continua baixo. A meta é chegar a 4,5 em 1 milhão de habitantes neste ano.

