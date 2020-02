Dobra o número de mortes em acidentes nas estradas federais do Pará durante o carnaval, aponta PRF

Acidente em Dom Eliseu deixou três mortos — Foto: Reprodução/TV Liberal

Balanço foi divulgado nesta quinta, 27. Foram 4 mortes em acidentes de trânsito este ano, contra duas ocorridas em 2019.

O carnaval deste ano registrou o dobro de mortes em relação ao ano passado nas estradas federais do Pará. O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (27), informa que foram quatro mortes em decorrência de acidentes de trânsito em 2020, contra duas ocorridas em 2019.

Iniciada na última sexta-feira, 21 de fevereiro, e tendo continuidade até a 23h59 de quarta (26), a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal foi estruturada com reforço de policiamento em trechos e horários críticos nas rodovias federais de maior movimento no Pará.

Três dessas mortes ocorridas no último carnaval aconteceram em um acidente, na manhã de sábado (22), na BR 010, município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. Na ocasião, um caminhão invadiu a contra-mão da direção e colidiu frontalmente com outro caminhão. A quarta morte aconteceu em na BR-163, Santarém, oeste do estado, ocasionada também por uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta.

Crimes recorrentes

Com a fiscalização focadas nas principais condutas irregulares e associadas com maior número de acidentes – ultrapassagens irregulares, mistura álcool e direção, falta de equipamentos de segurança – as equipes envolvidas na operação fiscalizaram 5.977 veículos e 7.375 pessoas, além de realizar 5.151 testes de etilômetro.

O maior número de auto de infração diz respeito a ultrapassagens proibidas (362 casos), foram 169 autos por condução de motocicleta sem capacete; 124 por falta do uso de cinto de segurança; e 27 por direção sob efeito de álcool. No total, quinze pessoas foram presas por dirigirem alcoolizadas.

