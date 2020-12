Documentário mostra de forma didática riscos do consumo de óleo de soja de forma inadequada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A produção tem duração de 40 minutos e foi construída sob o enfoque interdisciplinar, apresentando também os principais produtores de óleo de soja e seu o processo produtivo. O filme é resultado do projeto de extensão, coordenado pelo professor Júlio César Bastos, do Instituto de Ciências da Educação (Iced) da Ufopa.

Para esclarecer os riscos de consumo inadequado, a forma correta de utilizá-lo e alternativas de consumo, pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) produziram o documentário “Óleo de soja de fritura: quando devemos descartá-lo?”, disponível gratuitamente na Internet.

