Documento da Segup revela: Pará teve 45 mortes em dois dias (Foto: Wagner Almeida) O documento da Segup que mostra que o número de mortes em dois dias no Pará foi de 45. Isto, no entanto, a Secretaria não divulga… (Foto: Wagner Almeida)

Para quem acredita que o quadro de violência completamente sem controle que tomou conta do Estado do Pará nos últimos dias é apenas exagero de veículos da imprensa, um documento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup), que o DOL teve acesso com exclusividade, mostra que a situação é mais grave ainda.

A triste estatística de mortos em 48 horas no Estado, que era a priori de 30 pessoas, é bem maior: segundo o documento sigiloso da Segup, foram registradas 45 mortes de 00h do dia 29 até hoje.

No relatório é possível ver detalhes de um lamentável e sangrento “listão” com as ocorrências fatais nos últimos dois dias. De 00h do dia 29 até o dia 30, por exemplo, foram registradas 19 óbitos, sendo 13 na Grande Belém e mais 6 em municípios do interior do estado.

Já de 00h do dia 30 a 00h desta segunda (1° de maio), foram registradas 17 mortes na capital paraense e 9 no interior, perfazendo um total assustador de 26 vidas destruídas pela violência.

Em dois dias, portanto, foram 45 mortes, praticamente todas com armas de fogo, com características de execução e “escondidas” sobre a descrição genérica de que os assassinos estariam em carros prata, preto ou motos

Veja a triste e preocupante lista sigilosa da Segup abaixo:

MORTES REGISTRADAS DE 00H DE 29 DE ABRIL A 00H DE 30 DE ABRIL- REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB):

1. BELÉM – Em 29/04.2018, às 05h00, no bairro da Sacramenta ocorreu o homicídio de GELVAN SOARES DE ALMEIDA, 27 anos, vítima de arma de fogo.

2. ANANINDEUA – Em 29/04/2018, às 03h30 no bairro do Icuí Guajará ocorreu o homicídio de MARCOS FERNANDO FERREIRA FIGUEIREDO, 19 anos, vitima de arma de fogo.

3. SANTA IZABEL DO PARÁ – Em 29/04/2018, Às 05h, na Zona Rural, ocorreu o homicídio de DENILSON BARBOSA TRINDADE, vitima de arma de fogo.

4. BELÉM – Em29/04/20I8, às 10h30,no bairro do Coqueiro, ocorreu o homicídio de ANDREY FELIPE BARROS DA SELVA, 24 anos, vitima de arma de fogo.

5. ANANINDEUA – Em 29/04/2018, às 13h45, no bairro do Curuçambá, ocorreu o homicídio de MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DOS SANTOS, 49 anos, vítima de arma de fogo.

6 e 7. (Duplo homicídio) ANANINDEUA – Em 29/04/2018, às 16h30, no bairro da Águas Lindas, ocorreu o duplo homicídio de um cidadão não identificado (no local) e de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA, com óbito no posto de saúde da Águas Lindas. Vitimas de arma de fogo.

8. BELÉM – Em 29/04/2018, às 17h30, no bairro da Condor, ocorreu o homicídio de NELSON PINTO LEÃO, 31 anos, vítima de arma de fogo.

9. BELÉM – Em 29/04/2018, às 17h30, no bairro do Guamá, oconeu o homicídio de GABRIEL LOURINHO MORAIS, com óbito no PSM do Guamá, vitima de arma de fogo.

10. ANANINDEUA – 29/04/2018, por volta de 16h40, na Cidade Nova VI, ocorreu o homicídio de TEDDE OLIVEIRA SILVA, 33 anos, que não resistiu e falaceu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), também vítima de arma de fogo.

11. BELÉM – 29/04/2018, por volta de 18h15, no bairro do Marco, ocorreu o homicídio de ALEXANDRE MELO MARTINS, vítima de arma de fogo.

12. BELÉM – 29/04/2018, por volta das 20h15, no baino Canudos, ocorreu o homicídio de ROGÉRIO ANDERSON DE BARROS LIMA.

13. BELÉM – 29/04/2018, por volta das 20h, no baino Canudos, ocorreu o homicídio de DIEGO VICTOR FERREIRA DA ROCHA.

MORTES REGISTRADAS DE 00H DE 29 DE ABRIL A 00H DE 30 DE ABRIL- INTERIOR DO ESTADO:

14. NOVA TIMBOTEUA – Em 29/04/2018 as 01h15, no bairro Novo Timboteua, ocorreu o homicídio de PESSOA NÁO IDENTIFICADA, vitima de arma de fogo.

15. MARABÁ – Vítima de ama de fogo, internado desde o dia 23 de abril, MARCOS VINÍCIUS GOMES DE FREITAS, 23 anos, faleceu no dia 28, com óbito registrado no dia 29, às 01h09.

16. CONCÓRDIA DO PARÁ – Em 29/04/2018 às 01h00, na Zona Rural, ocorreu o homicídio de EULLER DA SILVA E SILVA, vitima de arma fogo.

17. ELDORADO DOS CARAJÁS – Em 29/04/2018, às 03h00, no bairro Centro, ocorreu o homicídio de RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO, vítima de arma de fogo.

18 e 19. (Duplo homicídio) ANAPU – Em 29/04/2018, às 08h, no bairro Centro, ocorreu o homicídio de KESIA DAS NEVES FERREIRA e ANTONIA PEREIRA DAS NEVES, vítimas de arma não identificada.

MORTES REGISTRADAS DE 00H DE 30 DE ABRIL A 00H DE 1° DE MAIO – REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB):

1. BELÉM – Em 29/04/2018, às 23h, no bairro da Pedreira, ocorreu o homicídio de JOÃO RICARDO DA SILVA, 26 anos, vítima de arma de fogo. O óbito foi registrado no dia 30, às 01h47.

2. BELÉM – Em 29/04/2018, às 21h, no bairro Castanheira, ocorreu o homicídio de MAURO JEFERSON CORREA FRANÇA, 38 anos, vítima de arma de fogo. A morte foi registrado no dia 30, às 02h11.

3. MARITUBA – Em 29/04/2018, às 23h, no bairro CENTRO, ocorreu o homicídio de ALAEWERTON FARIAS DUARTE, 16 anos, vítima de arma de fogo. O óbito foi registrado no dia 30, às 01h32.

4. MARITUBA – Em 29/04/2018, às 23h, no bairro DECOUVILLE, ocorreu o homicídio de ALEXANDRE FARIAS DA TRINDADE, 25 anos, vítima de arma de fogo. A morte foi registrada no dia 30, às 03h.

5. ANANINDEUA – Em 30/04/2018, às 03h, no bairro Coqueiro, ocorreu o homicídio de THENER RAFAEL DE ALMEIDA COELHO, vítima de arma de fogo.

6. ANANINDEUA – Às 12h, no bairro Cidade Nova, ocorreu o homicídio RAIMDÍDO NONATO ANDRADE DA SILVA, 70 anos, vítima de arma de fogo.

7. BELÉM – Às 12h54, no bairro Mangueirào, ocorreu o homicídio de WELLINGTON MARTINS SILVA, 23 anos, vítima de arma de fogo.

8, 9 e 10. (Triplo Homicídio) ICOARACI – Às 13h00, no bairro do Tapanã, foram mortos KELVIN WALLACE NASCIMENTO DE SOUZA, 23 anos; WANDERSON JONATHAN PALHETA VIEIRA, 29 anos e JULIANO DE OLIVEIRA DE LIMA, 20 anos, todos vítimas de arma de fogo.

11.OUTEIRO – No dia 30, às 13h50, no bairro Água Boa, ocorreu o homicídio de FABIO RENATO DE SOUSA PALHETA, 33 anos, vítima de arma de fogo.

12. BELÉM – Às 16h, no bairro Sacramenta, ocorreu o homicídio de MARCELO DA SILVA MACHADO, 39 anos, vítima de arma de fogo.

13. ICOARACI – às 19h05, no bairro da Maracacuera, ocorreu o homicídio de DERICK NATANAEL DA COSTA LOBO, 26 anos, vítima de arma de fogo.

14. ICOARACI – No dia 29 de abril, no bairro da Campina, PAULO COUTINHO CARVALHO, 21 anos, foi baleado. Ele faleceu às 16h40 do dia 30, no HMUE.

15. ICOARACI – às 19h20, no bairro Parque Guajará, ocorreu homicídio de RENILDO ARAÚJO DA SILVA, 34 anos, vítima de arma de fogo.

16. BELÉM – às 20h30, no bairro da Terra Firme, ocorreu o homicídio de FRANCISCO DHELSON DA SILVA DA MACENA, 26 anos, vítima de arma de fogo.

17. BELÉM – Às 18h40, no bairro da Marambaia, ocorreu o homicídio de JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA MELO, 24 anos, com óbito às 19h, no PSM Umarizal, vitima de arma de fogo.

MORTES REGISTRADAS DE 00H DE 30 DE ABRIL A 00H DE 1° DE MAIO – INTERIOR DO ESTADO:

18. CONCÓRDIA DO PARÁ – Às 23h30, no Central, ocorreu o homicídio de JOSÉ GASPAR DOS SANTOS, vitima de arma branca.

19. PARAUAPEBAS – No dia 29 de abril, EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, foi morto a tiros. O óbito so foi registrado às 00h56 do dia 30.

20. TOMÉ-AÇU – Às 23h30 do dia 29, também no Central, ocorreu o homicídio de JOSÉ GASPAR DOS SANTOS, vitima de arma branca. Sua morte foi registrada às 2h do dia 30.

21. VIGIA – Às 22h30 do dia 29, ALDO DO NASCIMENTO SILVA, foi morto a tiros. O óbito foi registrado às 00h20.

22. GARRAFÃO DO NORTE – Às 21h do dia 29, um menor de 18 anos morreu, vítima de arma branca. Sua morte foi registrada às 10h10 do dia 30.

23. MÃE DO RIO – Às 16h do dia 29, no Bairro Severino Oliveira, ocorreu o homicídio de LEONAY DE SOUZA LIMA, com meios utilizados n/ao informados. O óbito foi registrado às 11h41 do dia 30.

24. ANAPU – Também às 16h do dia 29, na Zona Rural do município, ocorreu o homicídio de JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA. A morte foi registrada às 13h22 do dia 30

25. TUCUMÃ – Às 18h07 do dia 29, ocorreu o homicídio de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, vítima de arma branca. A morte dele foi registrada às 14h07 do dia 30.

26. VIGIA – Às 19h30 do dia 30, no bairro Centro, ocorreu o homicídio de MARIA LUCIANA COSTA DA COSTA, vítima de arma branca.

(DOL)

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

