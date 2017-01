“Doença da urina preta” pode ter feito segunda vítima

De acordo com o Globo, manifestações parecidas, causadas pelo parechovírus, foram registradas em surtos no Japão, entre 2008 e 2014, França, entre 2008 e 2010, e Dinamarca, em 2014. O enterovírus é a causa de doenças como, por exemplo, a meningite viral em crianças.

“Já identificamos a família do vírus, e agora estamos trabalhando para sequenciar o material genético. Esse vírus não é fatal, mas pode levar à insuficiência renal. Por isso, é muito importante procurar o médico em caso de sintomas. A pessoa não deve, por exemplo, tomar antiinflamatório de jeito nenhum”, declarou Gúbio Soares, do Laboratório de Virologia da UFBA.

O primeiro óbito possivelmente ligado à enfermidade foi anunciado nesta terça-feira (10) e ocorreu no município de Vera Cruz, no último dia 31. O número de possíveis infectados na Bahia já chega a 52, segundo levantamento feito entre 14 de dezembro de 5 de janeiro deste ano. Conforme lembra o G1, até 30 de dezembro, era 30 o número de possíveis doentes. Os novos casos foram todos registrados em Salvador. Além da capital, há suspeita de um caso da doença em Lauro de Freitas.

A “doença da urina preta” pode ter feito a segunda vítima em Salvador, capital da Bahia. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) registrou a morte de outro homem com os sintomas do mistério mal que causa fortes dores musculares e deixa a urina preta. A identidade da vítima foi preservada. PUB

