Doença infecciosa tira ex-prefeito da cadeia por três meses

Preso em março, ex-prefeito de Novo Progresso alega ter hemorróida , pneumonia e outras doenças e vai cumprir pena em casa.

A prisão domiciliar do ex prefeito é na cidade de Porto Seguro na Bahia.

Ex-prefeito Tony Fábio foi preso pela policia Civil judiciária em Moraes Almeida em Março deste ano.

Ele foi condenado há cinco anos de prisão em regime semi aberto.



Em razão das doenças relatadas incluindo hemorróida , o ex-prefeito de Novo Progresso , Tony Fábio Gonçalves Rodrigues , vai cumprir em casa a pena de prisão que cumpre no Presídio de Itaituba-PA. A decisão é do “Juiz Sidney Pomar Falcão”, responsável pela vara criminal de Itaituba, ao reanalisar o pedido apresentado pelo advogado do ex prefeito, que argumentou a gravidade de seu estado, apresentando laudos assinados por médico que atende no sistema penitenciário.

Leia Também:Foragido há mais de três anos, ex-prefeito de Novo Progresso é preso em Moraes Almeida

Tony estava foragido a mais de dois anos, foi preso em uma operação que contou com a participação de agentes judiciários civis de Santarém e Itaituba no distrito de Moraes de Almeida. O mandado de prisão era referente a acusações de após perder as eleições em 2008, ter invadido o fórum de Novo Progresso e ter ameaçado o Juiz. Mas o ex-prefeito também é investigado por crimes contra a administração pública, peculato, formação de quadrilha e suspeitas de desvios de dinheiro público quando administrou o Município.

Ele teve pedido de libertada domiciliar negado anterior a esta solicitação.

Ao decidir favoravelmente ao segundo pedido do ex-prefeito, o Juiz anotou que o réu não vai usar tornozeleira por não ter disponível na Comarca de Itaituba e que deverá cumprir a pena no endereço anotado: Rua da Valla nº 50 , Apartamento 03, na cidade de Porto Seguro na Bahia. A prisão domiciliar tem validade por três meses.

