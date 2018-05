Doente, Eduardo Costa faz desabafo: “Se Deus quiser amanhã vou tá zero”

Em seu Instagram, o cantor sertanejo Eduardo Costa falou para os seus seguidores que ele estava doente, e acabou fazendo um desabafo. Ontem (20), ele participou ao vivo do programa “Domingo Legal” no SBT.

O cantor Eduardo Costa, que neste último domingo (20), esteve no programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, no SBT, onde brincou no quadro ‘Torta na Cara’, na tarde desta segunda-feira (21), apareceu em seu Instagram, e fez um desabafo.

Acontece que Eduardo contou aos seus seguidores que pegou uma virose. “Boa tarde meu povo, como é que vocês estão? Cheguei em casa agora, depois de trabalhar para caramba ontem, mas a boa notícia vem agora”.

“Pensa numa gripe, olha a voz, olha o olho, dormir nada a noite, nem um minuto, de tanta tosse. Já tomei xarope, tomei o cara*** a quatro, put* que pariu”, continuou ele.

“É foda, foda, foda, foda, put* que pariu. Tô quietinho em casa de várias cobertas, vou arredar nem o pé. Nem na academia, vou porr* nenhuma”, disse o sertanejo, que lamentou: “O pior que o tempo tá bonito pra caramba aqui, tá lindo a tarde aqui em BH”, falou ele mostrando a área externa da sua casa.

Para finalizar, Eduardo falou: “Vou tomar uns remédios pra ver se saro né, umas raizadas, um trem, pra ver se sara essa voz, esse trem, tomar um antibiótico, vamos ver, se Deus quiser amanhã vou tá zero né, se deus quiser”.

Confira o vídeo!

Por: Bruno Silva/ Area vip

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...