Dois acidente são registrados na BR 230 entre Jacareacanga e Itaituba

(Foto:Reprodução/ Caminhonete que capotou com os militares)- Dois acidente foram registrados na rodovia transamazônica BR 230, nesta sexta-feira (5).

Primeiro acidente

O primeiro aconteceu no período da manhã, envolvendo uma caminhonete hillux que capotou com militares do 53 bis. Segundo informações do repórter Mauro Torres, o acidente aconteceu a 25 km de Jacareacanga, sentido Apuí.

Os militares estavam a caminho de uma comunidade, onde seriam empregados para garantir a segurança durante as eleições. Três dos militares tiveram ferimentos mais graves e foram transferidos para Itaituba. Eles foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio, onde passam por avaliação médica.

Sgt Mota

Uma das vítimas deste acidente foi o jovem Gabriel Lucas Mota. Além dele também estavam no veículo os militares identificados como Tiago Siqueira, Aguiar Costa e Márcio Ferreira.

Militares foram encaminhados para Itaituba

Outro acidente

O segundo acidente aconteceu por volta das 15h na altura do km 257 da rodovia. Um carro de passeio, modelo fiat Uno, que estava seguindo sentido Jacareacanga, colidiu com uma caçamba, que vinha rumo Itaituba.

Segundo informações de um viajante que passou pelo local pouco depois do acidente, apesar da aparente destruição do veículo menor, ninguém ficou ferido. Os envolvidos não foram identificados.

Assim como o primeiro, as informações sobre este acidente são poucas.

