Dois acidentes envolvendo carretas carregadas com soja em pontos diferentes da Rodovia BR 163 neste sábado no Pará

(Fotos:Jornal Folha do Progresso via WhatsApp)-Acidentes são constantes neste trecho da rodovia, o fluxo de caminhões carregados com soja com destino aos portos de Miritituba e Santarém aumentou com inicio da safra de soja do Mato Grosso.

1º Acidente

Uma carreta carregada com soja e uma empilhadeira tombou na rodovia BR 163 na noite deste sábado (02) , nas proximidades da Cachoeira da Serra quando o motorista foi desviar de um obstáculo (galhada) e perdeu o controle do veiculo e tombou. O acidente aconteceu por volta das 20h10mn ( pouco antes da cachoeira da Serra ), o motorista não se feriu, a soja ficou esparramada na rodovia a empilhadeira e outro equipamento foi lançado ao chão. A carreta é de propriedade particular e seguia para Miritituba.

2º Acidente

Outra carreta que seguia sentido ao porto de Miritituba ,com soja, capotou após o pino do reboque quebrar em uma reta da rodovia. O motorista perdeu o controle do veiculo e tombou em um trecho reto da rodovia, o reboque caiu no barranco próximo a rodovia. O acidente aconteceu próximo a comunidade de Carro Velho por volta das 20h30mn, a Policia Militar do distrito de Vila Isol , estava no local dando assistência, ninguém se feriu.

