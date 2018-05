Dois agentes prisionais são feitos reféns após tentativa de fuga

Dois agentes prisionais foram feitos reféns, na tarde desta quinta-feira (17), no presídio de Paragominas, no sudeste paraense, após uma tentativa de fuga frustrada. Um deles já foi liberado.

De acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), há informações, ainda não confirmadas, de que um preso teria sido morto por outros detentos.

Policiais do Grupo Tático Operacional da PM estão no local e conduzem as negociações. O juiz e o promotor do município estão na unidade prisional.

A Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe informa que, atualmente, o CRPPA custodia 273 presos. A capacidade é para 214.

