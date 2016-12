Dois aviões ficam danificados após temporal que arrancou cobertura de hangar no Nortão

Dois aviões monomotor ficaram danificados com a queda da cobertura de um hangar no aeroporto em Juara (300 km de Sinop), nesta terça-feira. Uma das aeronaves teve asas muito danificadas, atingidas por parte da parede (alvenaria) que acabou caindo e chegou a ficar inclinada. A outra teve pequenas avarias. O valor dos prejuízos não foi calculado. As aeronaves devem ser encaminhadas para manutenção.

Os fortes ventos lançaram a cobertura metálica, tesouras e barras a vários metros de distância. O portão do angar, com mais de 30 metros de extensão, também caiu.

Não havia pessoas no hangar no momento do vendaval. Ao lado de onde houve os danos, há três angares que não foram atingidos.

Fonte: Só Notícias (foto: Show de Notícias)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...