Dois caminhões pegam fogo após queda de raio na BR-316

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local controlando o incêndio. De acordo com a PRF, não há registro de feridos.

Caminhões pegam fogo após queda de raio no Pará. — Foto: Divulgação / PRF

Dois caminhões pegaram fogo na tarde deste sábado na rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará. A combustão foi causada após a queda de um raio na área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez os primeiros atendimentos

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local controlando o incêndio. De acordo com a PRF, não há registro de feridos. O acidente aconteceu no quilômetro 104 da rodovia.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...