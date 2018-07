Dois casos de sarampo são confirmados pela Secretaria de Saúde em Santarém, PA

Os dois pacientes diagnosticados com a doença estão internados no Hospital Municipal de Santarém (HMS). Um deles é de um homem de 63 anos, de Mojuí dos Campos.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta segunda-feira (23), dois primeiros casos de sarampo em pacientes de Santarém e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. As amostras dos pacientes foram analisadas no Laboratório Central do Estado (Lecen).

Ainda segundo a Semsa, os dois casos são importados – quando vem outra localidade. O paciente de Santarém é do Residencial Salvação, que havia chegado de Manaus (AM), apresentado sintomas da doença e encaminhado ao hospital.

O paciente de Mojuí é um homem de 63 anos que também teria viajado recentemente para Manaus (AM), onde há surto de sarampo. Ao retornar ao Pará, sentiu sintomas característicos e foi encaminhado ao hospital de Santarém.

Um paciente que está internado no Hospital Municipal de Santarém apresenta sintomas do sarampo. Ele será submetido a exame ainda esta semana, segundo a Semsa. A amostra será analisada no Laboratório Central do Estado (Lecen), em Belém.

A campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite começou nesta segunda-feira (23) em todo o oeste do Pará. A imunização foi antecipada e se deu após 18 casos suspeitos no estado serem notificados pela Sespa. A campanha nacional inicia em agosto.

A Campanha Nacional é para crianças de um a quatro de anos, independentemente de já terem sido ou não vacinadas contra essas doenças. Nos locais onde há casos registros de casos suspeitos, as equipes de saúde estão fazendo o bloqueio vacinal.

Das 18 notificações no oeste do Pará, quatro já foram descartadas, uma foi confirmada e outras treze ainda são sendo investigadas. Os casos suspeitos de sarampo ocorreram nos municípios de Novo Progresso (2), Juruti (2) e Terra Santa (01).

O município de Juruti teve os primeiros casos confirmados de sarampo no oeste do Pará. Uma criança de 9 meses e o pai dela de 22 foram diagnosticados com a doença três semanas após retornarem do Amazonas.

Segundo a Vigilância em Saúde de Juruti, o município tem outros casos que estão sendo investigados e os pacientes acompanhados. Mas, desde o primeiro momento da identificação dos pacientes, a Semsa iniciou o bloqueio vacinal na região.

Por G1 Santarém

