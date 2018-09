Dois depósitos são fechados durante fiscalização a revendedoras de gás de cozinha

Foram fiscalizadas cinco empresas em Breu Branco, seis em Goianésia e quatro em Novo Repartimento

(Foto: Ascom/Sefa) -Dois depósitos foram fechados e três autuados em flagrante durante fiscalização a revendedoras de gás de cozinha realizada entre os dias 28 e 30 de agosto no sudeste paraense. A ação foi realizada em conjunto pela Secretaria de Estado da Fazenda, (Sefa), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Polícia Civil (PC). Foram fiscalizadas cinco empresas em Breu Branco, seis em Goianésia e quatro em Novo Repartimento.

Na cidade de Breu Branco, a ANP lacrou duas revendedoras e a Sefa lavrou três autos de infração no valor de R$ 16,5 mil, referentes a mercadorias comercializadas sem documentos fiscais. Os impostos foram pagos e a mercadoria, que somava 569 botijões de gás, foi liberada. De acordo com o delegado Marcelo Mendes, da Polícia Civil, foram instaurados três inquéritos para apurar a irregularidade em armazenamento de combustíveis.

O auditor fiscal de receitas estaduais, Amadeu fadul, que também é coordenador de mercadorias em trânsito da Sefa em Belém, explicou que a operação foi motivada por denúncias de venda clandestina de gás de cozinha que estaria ocorrendo no interior do Estado. “A idéia é realizar outras operações como essa junto com a ANP”, disse.

Especialista em regulação de petróleo da ANP, José Luiz de Souza explicou que a Agência interditou duas firmas em Breu Branco por conta da falta de segurança no armazenamento do gás. Na mesma cidade, outro depósito recebeu duas autuações, por estar sem painel de preços que, de acordo com a legislação, tem que estar visível aos clientes, e por armazenar o gás liquefeito de petróleo (GLP) em área não permitida, segundo as regras da ANP.

A operação também contou com a participação de sete servidores da Coordenação Regional de Tucuruí e da Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Sefa, e seis servidores da Polícia Civil.

