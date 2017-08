Dois estão desaparecidos em Novo Progresso

No Fechamento desta edição chegou informações até a redação do Jornal Folha do Progresso que um corpo foi encontrado em uma vicinal , mas não tinha ainda sido identificado. Aguardem mais informações.

Após mais de 15 dias do desaparecimento dos dois homens progressenses [Genésio Fotografo e Joaceles também conhecido como Piaui], as famílias dizem ainda não ter informações concretas da dupla.

Outro desaparecido a mais de 20 dias é o fotografo Genésio [GENÉSIO BATISTA DOS SANTOS ], família publicou nas redes sociais o desaparecimento – “ele saiu de casa sem levar nada” só com roupa do corpo e simplesmente não voltou.

