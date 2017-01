Dois ficam feridos em acidente na BR-163 em Sorriso

Um Fiat Siena vermelho e uma Honda Fan cinza se envolveram em um acidente na BR-163, a aproximadamente dez quilômetros do posto da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, sentido Lucas do Rio Verde, há cerca de uma hora. Com o impacto, o carro tombou e a moto parou a vários metros do local do impacto.

O motociclista e a motorista do veículo (não identificados) foram socorridos por equipes da concessionária que administra a rodovia e encaminhados ao Hospital Regional de Sorriso. Duas equipes atenderam as vítimas. A mulher está fora de perigo. O motoqueiro foi submetido a exames porque havia suspeita de fratura em uma perna.



O Siena, placas de Sinop, saiu da pista e a moto ficou na área de acostamento. Não houve interdição de tráfego. A Polícia Rodoviária Federal está no local.

