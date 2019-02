Dois foragidos do Mato Grosso são presos pela “Operação Mercúrio” em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eles eram considerados foragidos da operação Mercúrio, que investiga os crimes de tráfico de drogas , organização criminosa, tortura e homicídio ocorridos em Guarantã do Norte (MT) distante 3h54min de viagem ou 278,9 km via BR-163.

Em operação deflagrada pela Polícia Civil do Município Guarantã do Norte (MT) prendeu duas pessoas na cidade de Novo Progresso no Pará.(Foto:Divulgação Policia)

