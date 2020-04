Dois helicópteros furtados no PA e SC foram apreendidos em Roraima

Dois helicópteros supostamente furtados em Santa Catarina e no Pará são apreendidos pela Policia Civil em Roraima.

As duas aeronaves foram levadas para o hangar do governo de Roraima (Foto: Polícia Civil)

As aeronaves foram encaminhadas ao hangar do Governo de Roraima para conservação e se encontram à disposição da Justiça Criminal

Dois helicópteros supostamente furtados em Santa Catarina e no Pará foram apreendidos na manhã deste domingo (19), pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Resposta Imediata (GRI), no hangar de uma empresa de táxi aéreo localizada no Distrito Industrial de Boa Vista. As aeronaves são avaliadas em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Ninguém foi preso.

O advogado de uma empresa com sede em Araucária (PR) entrou em contato com a Polícia Civil do Estado um dia antes das apreensões e explicou que as aeronaves estavam com a documentação e registros obrigatórios em dia e teriam sido furtadas.

Segundo ele, o primeiro furto aconteceu na quinta-feira (16) no hangar do aeroporto de Porto Belo (SC) e o segundo no sábado (18) no aeroporto de Santarém (PA). As aeronaves teriam entrado em Roraima sem os correspondentes planos de voos e ainda conforme o representante havia informações de que as duas iriam decolar na manhã do domingo de Boa Vista com destino a áreas de garimpo ilegal no Estado.

À reportagem da FolhaBV, um homem que se identificou como gestor de segurança operacional da empresa alvo da ação, explicou que não houve furto, mas uma divergência entre os sócios que moram em estados diferentes e cada um possui 50% das ações do empreendimento cuja as aeronaves estão registradas. O funcionário também informou que o jurídico já foi acionado para agilizar a liberação.

As aeronaves apreendidas foram encaminhadas ao hangar do Governo de Roraima para conservação e se encontram à disposição da Justiça Criminal. O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial da Capital.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DO FOLHA WEB/Em 19/04/2020 às 20:20

