Dois homens caem em poço e são resgatados pelos Bombeiros em Parauapebas, no PA

Dois trabalhadores caem em poço e são resgatados pelos Bombeiros em Parauapebas, no Pará. — Foto: José Neves / TV Liberal

As vítimas estavam trabalhando na montagem de uma cerca elétrica em uma residência, quando caíram.

Dois homens, que caíram em um poço de cerca de vinte metros de profundidade, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta quarta-feira (24). O resgate durou cerca de uma hora e trinta minutos, segundo os Bombeiros.

As vítimas estavam trabalhando na montagem de uma cerca elétrica em uma residência, quando caíram.

Segundo os Bombeiros, os dois teriam caído no momento em que subiam em uma escada colocada em cima da tampa do poço de madeira, que cedeu.

A ação dos Bombeiros contou com ajuda de moradores e os dois trabalhadores saíram com vida. Ambos tiveram escoriações pelo corpo e foram levados para o hospital.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...