Dois homens morrem ao tentar tirar selfie em cachoeira

Os corpos foram resgatados na segunda-feira pelos bombeiros. | (Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram após tentativa de tirar uma selfie em uma cachoeira na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, em Belo Horizonte no último domingo (14). Os mortos foram identificados como, Ismael Elias Maia, de 26 anos, e Victor Kennedy Almeida Afonso Pena, de 29.

Segundo os bombeiros, os dois estavam e uma parte alta da Cachoeira da Farofa e se aproximaram da beirada do penhasco para tirar uma selfie. Um deles escorregou e caiu dentro do poço da queda d’água. O colega pulou logo atrás, para tentar salvá-lo as os dois acabara morrendo afogados.

De acordo co a imprensa local, o resgate dos corpos teve início e foi concluído nesta segunda-feira (15). Com muitas cachoeiras, a Serra do Cipó registra grande movimento de banhistas sobretudo nos fins de semana e períodos de férias.

