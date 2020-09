Dois homens morrem durante explosão de balsa no interior do AM

Duas pessoas morreram na explosão de uma balsa, por volta das 21h deste sábado (12), no município de Itamarati, interior do Amazonas. O acidente aconteceu logo depois que a embarcação parou para abastecer na orla da cidade, distante 983 quilômetros de Manaus.

A embarcação envolvida no acidente era petroleira e conforme o comandante do 11⁰ Grupamento de Polícia Militar (GPM), identificado apenas sargento Judson, o corpo de uma das pessoas mortas no acidente segue desaparecido. “Os tripulantes haviam acabado de concluir o abastecimento e estavam recolhendo a mangueira e os equipamentos quando tudo aconteceu”, disse o sargento.

Segundo Judson, um dos mortos é Reinaldo Araújo de Araújo, 19, funcionário do pontão de abastecimento. O corpo dele foi encontrado no teto de uma lancha que ficou presa à orla. Além dos mortos, a explosão também deixou uma pessoa mutilada.

Ainda de acordo com o comandante, a outra vítima é Manoel Pereira da Silva, 46, que continua desaparecido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi enviada a Itamarati para continuar as buscas pela região.

Durante a manhã deste domingo (13), a balsa continuava em chamas e com alto risco de novas explosões devido ao combustível, e por se tratar de uma embarcação com vários compartimentos. O motivo da explosão deve se investigado pela Polícia Civil de Itamarati, junto à Marinha.

Fonte: D24AM /Foto: Divulgação

