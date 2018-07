Dois homens são detidos com espingardas e paca abatida em MT (Foto: Polícia Militar de MT)

Eles disseram que o animal era para o consumo próprio. Suspeitos vão responder por porte ilegal de arma e caça predatória.

Dois homens foram detidos nessa terça-feira (3) com duas espingardas e uma paca abatida, no Distrito de Indianápolis, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, os dois suspeitos, de 39 e 41 anos, vão responder por porte ilegal de arma e caça predatória.

Os policiais faziam rondas na área rural quando viram os suspeitos em uma motocicleta. O homem que estava na garupa transportava duas espingardas, sendo uma de calibre 24 e a outra de calibre 32.

A dupla ainda transportava 14 munições e um animal silvestre, paca, abatido. Ao serem entrevistados pelos policiais, relataram que cada um deles é proprietário de uma espingarda, porém, não possuíam nenhum registro e nem o porte de arma.

Também disseram que o animal era para o consumo próprio. Eles foram conduzidos para a delegacia da PolíciaCivil de Barra do Garças.

Por G1 MT

