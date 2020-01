Dois homens são encontrados mortos na comunidade Mararu em Santarém, no PA

Homens foram encontrados em uma área privada. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local.

Dois homens foram encontrados mortos na comunidade Mararu, em Santarém, no oeste do Pará, no fim da tarde de domingo (26). Os corpos dos homens estavam um em cima do outro, cobertos com palha e galhos de árvores, e foram encontrados por uma moradora que acionou a Polícia.

De acordo com a Polícia, uma moradora passava pelo local e percebeu a presença de urubus e um forte odor no local. Ao perceber que se tratava de corpos humanos, a mulher acionou o NIOP.

Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local para os procedimentos. Peritos do Instituto de Criminalística do Renato Chaves (IML) foram acionados para fazer a remoção dos corpos que até a publicação desta reportagem, não haviam sido identificados.

