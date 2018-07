Dois homens são presos com 17 televisores furtados de loja em Cuiabá

Dois homens foram presos com 17 televisores furtados de loja em Cuiabá (Foto: TV Centro América)

Os produtos estão avaliados em aproximadamente R$ 20 mil. Suspeitos presos já tinham antecedente criminal pelo crime de furto.

Dois homens foram presos na noite dessa quarta-feira (4) após furtarem 17 televisores de uma empresa no Distrito Industrial, em Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, os aparelhos estavam na carroceria de um veículo.

Os dois suspeitos, Valdemir da Silva Vieira, de 29 anos, e Luiz Gonzaga Pereira de Sousa Filho, de 31 anos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

O furto ocorreu na loja Dona do Lar, no Distrito Industrial de Cuiabá. Os policiais foram informados sobre o furto e começaram a fazer rondas na região. O veículo citado pela empresa foi encontrado em uma área de loteamento.

O motorista do veículo, ao ver a PM, acelerou e tentou fugir entrando em uma residência que estava com o portão aberto. Os policiais fizeram a abordagem e os suspeitos confessaram que acabaram de voltar do distrito onde furtaram os televisores.

Na carroceria estavam seis televisores de 43 polegadas, cinco televisões de 49 polegadas, dois televisores de 32 polegadas e outros 4 de 32 polegadas. Os produtos estão avaliados em aproximadamente R$ 20 mil.

No automóvel também foram localizadas ferramentas e uma pistola de pressão. Tanto Valdemir quanto Luiz Gonzaga possuem antecedentes criminais por furto. Eles foram levados para a Central de Flagrantes.

