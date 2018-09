Dois homens são presos com carro roubado em Castelo de Sonhos

Dois homens foram presos com um carro roubado em Castelo de Sonhos distrito de Altamira no Pará.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria circulando no veículo pelo distrito.

Os dois foram presos e conduzidos para a delegacia de Castelo de Sonhos, neste domingo (02) eles foram identificados como: Edenir franco de 32 anos e Thiago Henrique Ieckert Ribas, 20 anos. No momento da abordagem eles estavam de posse do veículo Gol G6 de cor prata, sendo que o carro e produto de furto, Os mesmos foram conduzidos para a delegacia e apresentado para a autoridade policial (Delegado Francimar) na manha desta segunda -feira (03) para providencias.

