Dois homens são presos por crime ambiental em Itupiranga

Após o flagrante, os dois homens foram encaminhados à delegacia de polícia da localidade juntamente com as armas e ferramentas apreendidas.

Joel Miranda da Silva e Francisco Alves da Silva foram presos em flagrante nesta sexta-feira (17) pela prática de crimes ambientais, porte e posse ilegal de arma de fogo durante operação Verdes Altos, realizada pela Polícia Civil no município de Itupiranga, no sudeste do Pará.

