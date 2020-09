Dois homens são presos por desmatamento dentro da unidade de conservação Flota Paru, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação é reflexo de uma operação realizada entre os dias 20 a 24 de agosto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) que esteve na reserva e constatou as derrubadas. No local indicado havia um ramal de acesso, um barraco que servia de base para os suspeitos e diversas árvores derrubadas.

Policiais militares do 18° BPM (batalhão Gurupatuba) prenderam na manhã de quarta-feira (09), dois homens por prática de crime ambiental em área de Floresta Estadual – Flota Paru, no município de Prainha, oeste do Pará.

Após denúncias, os suspeitos de desmatamento ilegal na área de manejo florestal foram flagrados com dois motosserras que eram usados no crime.

You May Also Like