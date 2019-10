Dois Homens são presos por furto de gado em Alvorada da Amazônia

(Foto: PM/Divulgação) – Dois Homens foram acusados de roubar gado e carregar em caminhão.

De acordo com a PM, eles não confessaram o crime.

Bovinos estava prontos para serem transportado, caminhão foi preso.

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de gado em Alvorada da Amazônia,foram presos pela Polícia Militar. Os homens foram pego em flagrante no momento em que fugiam em uma motocicleta. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (30).

A PM informou que foi chamada pelo dono da fazenda. O homem contou que estava tendo uma movimentação de veículos desconhecidos durante a noite e que os individuos estavam furtando gado fortemente armados.

Dois suspeitos “Vitor luar Nascimento Ribas e Altamir Nascimento” , foram presos Pela Policia Militar, quando aguardavam em um restaurante de Novo Progresso.



LEIA OCORRÊNCIA:

Que por volta das 10h e 30min a polícia militar de Novo progresso, foi informada de um Roubo de Gado na Comunidade Alvorada da Amazônia e que os meliantes estariam com armas de fogo, que a guarnição de alvorada juntamente com populares haviam feito a detenção do motorista, e o caminhão, que foi contratado para fazer o frete até a cidade de Trairão-Pa, que seguimos para a propriedade junto com o proprietário do Sítio Esperança e o dono do Gado ao chegamos no local a 12 km na vicinal Gaúcha foi constata a veracidade dos fatos e que os dois indivíduos ao saber da chegada da polícia empreenderam fuga para destino ignorado. Mais por volta das 12h recebemos a informação daquela PPD,(alvorada) que um moto-táxi havia indo buscar os pertences dos acusados em um hotel da referida comunidade, que conseguimos a 10km na br 163 intercepta o moto-táxi que nos passou onde os suspeitos estariam esperando no restaurante do feio ao chegamos os nacionais Vitor luar Nascimento Ribas e Altamir Nascimento empreenderam fuga mais foram alcançados e conduzido para Depol.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...